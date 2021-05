Fiducia e apprezzamento degli italiani per Forze Armate, Vigili del fuoco e Forze di polizia

Roma, 14 mag 2021 – Gli italiani confermano e rinnovano la loro fiducia nei Vigili del fuoco e nelle Forze di Polizia. Lo rileva il Rapporto Italia 2021 di Eurispes che colloca i Vigili del fuoco sul gradino più alto del podio, con l’87,7% dei consensi.

«Un Vigile del fuoco è un eroe speciale» si legge nel rapporto «lo è soprattutto grazie alla particolare narrazione del suo lavoro e all’idea diffusa che questo consista quasi esclusivamente nel salvare vite».

Le Forze di polizia, anche nell’incertezza generata dalla pandemia da covid-19 «restano un faro e continuano a tracciare un segno importante della vicinanza tra i cittadini e il sistema istituzionale».

Per la Polizia di Stato, sempre apprezzata dagli italiani, si conferma la fiducia con il 69,2% di giudizi positivi. Impegno, capacità, vicinanza tra le principali caratteristiche dell’agire quotidiano sia sul campo, sia attraverso le numerose campagne di sensibilizzazione e i servizi di informazione per i cittadini e per i più giovani.

Analogo il gradimento espresso nei confronti della Guardia di Finanza (67,7%), dell’Arma dei Carabinieri (64,7%) e della Polizia penitenziaria (64,3%).

Come accade per le Forze di polizia, anche le Forze armate risultano tra le istituzioni che continuano ad essere molto amate nel nostro Paese. Un gradimento frutto del lavoro svolto nella salvaguardia del nostro territorio nazionale e nella proiezione internazionale. E così, l’Esercito italiano ha la fiducia del 71,5% degli italiani, l’Aeronautica militare dal 72,6% e la Marina militare dal 73,6%.

Nella rilevazione del Rapporto 2021 anche i consensi espressi nei confronti dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera che ottiene un importante risultato con il 73,8% delle indicazioni (interno.gov.it).

