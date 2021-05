Il generale Figliuolo a Verona: «Ho visto come si vaccina qui, sono orgoglioso»

Roma, 14 mag 2021 – «Vedere il lavoro delle forze armate e dei volontari e sentire che i cittadini che vengono qui a vaccinarsi si sentono a casa mi riempie d’orgoglio».

Così il generale Francesco Paolo Figliuolo durante la tappa a Villafranca, dove c’è il centro vaccinale anticovid gestito dal Terzo stormo dell’Aeronautica.

Il commissario straordinario per l’emergenza Covid, in sopralluogo in Veneto, oltre che a Villafranca, è stato a Palazzo Carli, sede del Comfoter di Supporto….

GUARDA IL VIDEO SU LARENA.IT>>>>>

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>