Pentagono, solo il 29% dei giovani statunitensi ha le caratteristiche per entrare nelle forze armate. Obesità primo problema

Roma, 14 mag 2021 – Washington, abbiamo un problema. Non ci sono più militari, o meglio, sono sempre più difficili da trovare.

Il dato non è una sorpresa ma è stato confermato dalle ultime rilevazioni del Pentagono: appena il 29% degli appartenenti alla “generazione Z”, ossia i nati dopo il 1997, avrebbe le caratteristiche necessarie per entrare nell’esercito. In valori assoluti significa 10 milioni su 34 milioni.

L’impedimento più grave è di natura fisica. L’obesità taglia fuori il 31% dei giovani statunitensi, specialmente negli stati del Sud, mediamente più poveri e tradizionale bacino di reclutamento per le forza armate. Un altro 10% è escluso a causa di precedenti penali.

