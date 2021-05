Un arsenale da guerra nella masseria di Andria: arrestato un caporal maggiore dell’Esercito

Roma, 14 mag 2021 – Un caporal maggiore dell’Esercito era l’anello di congiunzione tra un ex giudice molfettese e i trafficanti di armi baresi: l’uomo ha 43 anni ed era incensurato fino a poche ore fa, quando la Squadra Mobile di Bari gli ha notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per traffico e detenzione di armi ed esplosivi, anche da guerra, e relativo munizionamento e di ricettazione.

Dalla lettura dell’ordinanza di custodia cautelare notificata in carcere all’ex gip e al militare in servizio all’ufficio passaporti della Brigata Pinerolo di Bari, emergono alcuni dettagli come quello del 30 dicembre scorso: dal balcone di casa del caporal maggiore partono raffiche di mitraglietta. Il rumore della sventagliata di mitra……..

