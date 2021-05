UTENTI ALLOGGI DIFESA / ULTIMISSIME DALLA COMMISSIONE DIFESA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Roma, 15 mag 2021 – Il giorno 12 maggio si sono conclusi i lavori , per la parte di competenza, della Commissione Difesa della Camera sull’esame del Decreto n.41, In tale sede sono intervenuti sul tema del blocco degli sfratti, l’On. Pagani l’11 e l’on. Frailis il 12 maggio, chiedendo che nel dispositivo finale fosse inserito tale criticità sugli alloggi., cioè un rinnovo del blocco degli sfratti fino al 31/12/2021, come richiesto da CASADIRITTO con centinaia di e mail arrivata a tutti i Capo Gruppo di Commissione.

Purtroppo nel dispositivo finale del 12 maggio, c’è solo un labile accenno, peraltro confuso e illeggibile, al problema del rinvio. Ora il provvedimento passa per l’esame definitiva all’Aula della Camera,con l’approvazione del >Decreto n.41.

Alla luce di quanto sopra, invitiamo ancora le famiglie e gli utenti degli alloggi militari ad insistere con l’invio del testo della stessa e mail, questa volta indirizzata asi soli Capo Gruppo della Camera o ad altri Deputati di ogni partito di eventuale riferimento. Per facilità, riportiamo appresso in testo. Si allega inoltre il PDF della seduta del’11 e della seduta conclusiva del 12 riportante il dispositivo finale. ( vedi allegati)

Roma li 14 maggio 2021

IL COORDINATORE SERGIO BONCIOLI

ALLEGATI:

1. Resoconto Commissione permanente Difesa dell’11/5/2021, clicca qui >>>

2. DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo, clicca qui >>>



Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>