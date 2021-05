Arrestato di nuovo l’ex giudice De Benedictis: “L’arsenale da guerra scoperto ad Andria era suo”. In carcere anche un militare dell’Esercito

Roma, 16 mag 2021 – L’ex gip del Tribunale di Bari Giuseppe De Benedictis è stato raggiunto da un nuovo ordine di custodia cautelare in carcere per l’arsenale da guerra scoperto due settimane fa in una masseria nelle campagne di Andria.

Insieme al magistrato è finito in cella il caporal maggior dell’Esercito, 43enne, incensurato e ritenuto in collegamento con alcuni trafficanti d’armi dell’area metropolitana barese. Le accuse per entrambe sono traffico e detenzione di armi ed esplosivi, anche da guerra, del relativo munizionamento e di ricettazione.

Ad avviso degli inquirenti l’arsenale non sarebbe stato accumulato solo per collezione. De Benedictis, infatti, è un noto appassionato di armi…..

