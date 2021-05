Commenti offensivi e insulti sui Social: reati e pene previsti

Roma, 16 mag 2021 – I commenti offensivi e gli insulti sui Social network come Facebook e Instagram non restano impuniti. La legge prevede diverse fattispecie di reato che, in caso di condanna in giudizio, possono portare alla reclusione in carcere.

Le conseguenze per chi insulta e diffama l’altrui reputazione tramite post, foto e commenti possono essere molto gravi e, in base all’entità dei danni prodotti alla vittima, il colpevole può essere condannato al risarcimento danni (oltre che alla reclusione o alla multa stabilite dal Codice penale).

E per chi pensa che gli insulti sui Social network siano meno gravi di quelli pronunciati di persona c’è un’amara sorpresa: contrariamente a quello che molti pensano, si tratta di una circostanza aggravante che causa l’inasprimento delle pene.

