Forze Armate e Polizia di Stato: a giugno 2021 l’applicazione della riduzione IRPEF, per gli stipendi che non superano i 28.000 euro lordi percepiti nell’anno 2020

Roma, 20 mag 2021 – Sono molti i colleghi che ci stanno chiedendo informazioni su questo beneficio. Per rispondere velocemente a tutti, e in modo completo, diamo conoscenza nuovamente della info diffusa da NOIPA il 30.4.2021.

Questa la nota di NOIPA.

Nel cedolino di giugno 2021 sarà applicata la riduzione dell’IRPEF e delle addizionali comunali e regionali prevista dal D.P.C.M 23 dicembre 2020, al personale delle Forze Armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e di Polizia in costanza di servizio nel 2020, che ha percepito nell’anno 2019 un reddito di lavoro dipendente complessivamente non superiore a 28.000 euro. Il D.P.C.M., pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 febbraio 2021, prevede infatti che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l’imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa è ridotta per ciascun beneficiario dell’importo massimo di 582,50 euro.

L’applicazione della riduzione determinerà, per il personale interessato, il ricalcolo dei modelli di Certificazione Unica (CU), che saranno pertanto nuovamente pubblicati in sostituzione dei precedenti.