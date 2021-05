Maggiorazione contributiva per la pensione: quando spetta per navigazione?

Roma, 20 mag 2021 – Sono 64enne e sto cercando di andare in pensione con «quota 100» entro l’anno.

Allo stato attuale sono in corso tutte le ricongiunzioni contributive sulla mia posizione INPS avendo contributi su più casse (ho navigazione sia mercantile – su navi italiane ed estere – che militare, lavori con privati, docente del Miur ed attualmente in Sanità Pubblica)

Gradirei se possibile avere un chiarimento relativamente alla contribuzione relativa alla navigazione effettuata che ammonta a circa 28 mesi.

Il famoso 1.3 di maggiorazione riconosciuto di cui gode la navigazione significa, nel mio caso, che i miei 28 mesi vengono alla fine conteggiati un terzo in più, cioè poco più di 8 mesi e quindi in totale di 3 anni? (Questo mi darebbe l’accesso a quota 100!)

Grazie anticipate alla risposta per il mio quesito, se possibile. Cordialmente”…..

