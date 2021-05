MILITARI: rimborso spese asilo nido anno 2019/20 al 100 per cento. Determinazione della percentuale di rimborso delle spese sostenute per le rette di asilo nido nell’anno educativo 2019/2020. Istruzioni tecniche

La scrivente Direzione Generale, t enuto conto delle risorse finanziarie rese disponibili da parte dei competenti O rgani progr ammatori , avuto riguardo al numero delle domande pervenute , in ottemperanza a quanto disposto al punto 5 . lettera b . del la circolare a seguito , d ispo ne che la percentuale di rimborso delle rette degli asil i nido per l ’anno educativo 201 9 /20 20 sia pari al 1 00% delle spese sostenute , per tutte le fasce reddituali .