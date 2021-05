Accadde oggi: il 24 maggio 1915 l’Italia entra in guerra. Lo ricorda la celebre canzone nota come “Il Piave mormorava”

Roma, 24 mag 2021 – UN ARGOMENTO DI CUI LA STAMPA SEMBRA OCCUPARSENE POCO E NIENTE. COME MAI? Centosei anni fa, il 24 maggio 1915, l’Italia entrava in guerra contro gli Imperi centrali, gettandosi nella Grande Guerra dieci mesi dopo l’inizio delle ostilità in Europa. A ricordare l’inizio della guerra “La canzone del Piave”, scritta nel 1918 da Ermete Giovanni Gaeta. L’articolo continua qui >>>

ALTRO ARTICOLO SU QUESTO ARGOMENTO:

https://www.secoloditalia.it/2021/05/ii-piave-mormorava-comincio-il-24-maggio-la-storia-degli-italiani-torni-festa-nazionale-video/

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>