Aeronautica Militare: Isolamento fiduciario in MIX Nazionale – Risposta di SMA

Roma, 24 mag 2021 – IL SIULM, in data 28 aprile 2021 aveva interpellato lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare per chiedere delucidazioni riguardanti il trattamento giuridico-economico per il personale che, comandato di missione, veniva contagiato da Sars-Cov2.

In data odierna lo SMA ha dipanato ogni dubbio al riguardo con la lettera pubblicata di seguito.

Nell’apprezzare molto la comunicazione proficua che si sta riuscendo ad avere con lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare si sottolinea che l’unico scopo del SIULM è di supportare e tutelare i colleghi e siamo sicuri che è lo stesso fine che intende perseguire l’Amministrazione alla quale ci pregiamo di appartenere.

