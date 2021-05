Roma, 24 mag 2021 – Paura e tensione a Roma durante il sit-in indetto da SI Cobas a Montecitorio con circa 50 persone. I manifestanti hanno dato in escandescenza quando hanno saputo che il ministro del Lavoro Andrea Orlando non avrebbe incontrato una loro delegazione.

A quel punto si sono verificati scontri con le forze dell’ordine in assetto anti-sommossa e ad avere la peggio è stato proprio un carabiniere, ferito e portato in caserma per le medicazioni del caso.

