Roma, 25 mag 2021 – PER RICEVERE UNA MIGLIORE PENSIONE IL PERSONALE CHIEDE L’APPLICAZIONE DELL’ART. 54. Ma secondo i Giudici non sempre spetta. Vediamo la motivazione con la quale la Corte dei Conti in oggetto ha rigettato il ricorso a due Finanzieri, che al 31.12.1995 aveva meno di 15 anni di servizio.

1. Vedi la Sentenza nr. 170/2021 depositata il 12/4/2021, clicca qui >>>

2. Vedi la Sentenza nr. 169/2021 depositata il 12/4/20221, clicca qui >>>

