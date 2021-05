La verità ignorata di Ustica. Lo sfogo del gen. Tricarico

Roma, 25 mag 2021 – Per l’ex capo di stato maggiore dell’Aeronautica, la verità su Ustica c’è ed è quella di una bomba nella toilette posteriore. Ma media e magistrati civili l’hanno ignorata, e ora affida il suo sfogo a un libro: Ustica, un’ingiustizia civile, firmato con Gregory Alegi (Rubbettino).

La verità l’hanno certificata i periti e messa per iscritto i giudici. La verità è che il 27 giugno 1980 il DC-9 dell’Itavia esplose nei cieli di Ustica a causa di una bomba collocata nella toilette posteriore.

“Ma è come se questa verità non esistesse”, protesta l’ex capo di stato maggiore dell’Aeronautica Leonardo Tricarico. Ha affidato il suo sfogo a un libro: Ustica, un’ingiustizia civile, firmato con Gregory Alegi, che Rubbettino manderà in libreria nei prossimi giorni.

