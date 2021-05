Poliziotto costringeva una 15enne a prostituirsi nei locali per scambisti

Roma, 26 mag 2021 – L’aveva conosciuta su una chat per cuori solitari. Ma, dopo una breve frequentazione, ha iniziato a portare quella ragazzina di soli 15 anni nei locali frequentati dagli “scambisti”, facendola esibire sessualmente con altre coppie durante le serate hard e riprendendola con uno smartphone.

Le indagini che hanno consentito di scoprire la torbida vicenda, sono state condotte dagli stessi colleghi di lavoro del poliziotto arrestato.

Subito dopo i fatti la vittima 15enne si è trasferita in Germania per cercare di dimenticare l’accaduto e provare a iniziare una nuova vita. Dal carcere il poliziotto aveva addirittura provato a far ritrattare le dichiarazioni che la quindicenne aveva reso alla Polizia…..

