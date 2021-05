Concorso Interno 28 Sottotenenti in SP RN Carabinieri 2021 – Scadenza 09-06-2021

POSTI A CONCORSO Il Concorso Interno Sottotenenti in SP RN Carabinieri 2021 mette a disposizione 28 posti, di cui 1 è riservato ai concorrenti in possesso, all’atto della scadenza del termine di presentazione delle domande, dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado

REQUISITI DEL CONCORSO Possono partecipare al Concorso Interno 28 Sottotenenti in SP RN Carabinieri 2021 gli Appartenenti ai Ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri (ad esclusione degli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato) in servizio permanente che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (9 Giugno 2021), siano in possesso dei seguenti requisiti: aver compiuto almeno cinque anni di servizio svolti nell’Arma dei Carabinieri

aver riportato nell’ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a “eccellente” , ovvero, in rapporti informativi, giudizi equivalenti

non aver superato il giorno di compimento del 45° anno di età

essere in possesso del diploma di laurea triennale appartenente alle classe L-14 “Scienze dei servizi giuridici” . Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza

non essere stati dichiarati inidonei all’avanzamento, negli ultimi cinque anni di servizio e non trovarsi in situazioni incompatibili con l’acquisizione dello stato di Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri

non aver riportato sanzioni disciplinari di stato nell’ultimo quinquennio e sanzioni disciplinari di corpo più gravi del richiamo nell’ultimo biennio Tutti gli altri requisiti possono essere consultati all’interno del Bando di Concorso.