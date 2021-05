Figliuolo zittisce la Murgia: “Ecco cosa significa l’uniforme”

Roma, 27 mag 2021 – “Figliuolo? Mi spaventa avere un commissario che gira con la divisa, non l’ho mai subito il fascino della divisa”, disse la scrittrice sarda, sempre nel programma diMartedì.

Oggi, il generale Francesco Paolo Figliuolo ha parlato una volta e per tutte del suo ruolo da militare e della divisa che indossa con rispetto: “Questa divisa spero rassicuri. Questa divisa per me è una uniforme che vuole dire oltre 40 anni di impegno, passione e orgoglio”.

Il generale, quindi, ha proseguito, spiegando che “in questo momento si sta cercando la competenza per risolvere i problemi, a prescindere dall’uniforme. Poi come ho sempre detto, normalmente vado anche in giro in pantaloncini e scarpe da ginnastica.

Le flessioni? Magari quando ero più giovane, ora mi limito a fare una bella camminata e poi, quando spero riapriranno le piscine, anche una bella nuotata che fa bene”.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE.IT>>>>>

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>