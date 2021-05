UNARMA: quando le Istituzioni lavorano insieme i risultati arrivano.

Roma, 27 mag 2021 – COMUNICATO STAMPA DI UNARMA – “Un piccolo grande gesto che rende omaggio a chi ogni giorno onora la divisa anche a rischio della propria incolumità” così Antonio Nicolosi, Segretario Generale di questa Associazione Sindacale, ha commentato l’importante delibera approvata dalla Giunta del Veneto il 25 maggio u.s. per l’esenzione del ticket relativo alle prestazioni di pronto soccorso con “codice bianco” erogate a seguito di infortuni sul lavoro delle forze dell’ordine.

Un passo importante che si pone sul solco tracciato con la delibera n. 383 del 2013 che già prevedeva tale esenzione ma per il quale era emersa una difformità legata al fatto che fossero o meno esenti da rimborso anche le prestazioni erogate come conseguenza dell’infortunio e per tutta la durata dello stesso.

Un grande plauso va anche al Comandante della Legione Carabinieri Veneto, Generale di Brigata Fabrizio Parrulli, che, in pregressi incontri con il Governatore Zaia, aveva palesato l’esigenza di intervenire in materia.

Roma, 27 maggio 2021

UNARMA ASC – COMUNICAZIONE

.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>