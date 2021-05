Concorso Interno 550 Allievi Marescialli Guardia di Finanza 2021 – Scadenza 14-06-2021

REQUISITI DEL CONCORSO

Possono partecipare al Concorso Interno 550 Allievi Marescialli Guardia di Finanza 2021:

a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti che:

• abbiano riportato, nell’ultimo triennio, la qualifica almeno di “superiore alla media” o giudizio equivalente

• non abbiano riportato, nell’ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna

• non siano stati giudicati, nell’ultimo biennio, “non idonei” all’avanzamento al grado superiore

• siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi universitari. Possono partecipare anche coloro che lo conseguano entro l’anno scolastico 2020/2021.

b) gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri che, oltre a possedere i requisiti di cui alla lettera a), abbiano compiuto almeno 5 anni di servizio nel Corpo

Tutti gli altri requisiti specifici possono essere consultati leggendo il Bando di Concorso.