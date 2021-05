2 Giugno Festa della Repubblica: anche quest’anno niente Parata e Frecce Tricolori

Roma, 28 mag 2021 – In occasione della Festa del Repubblica di giugno 2021 le celebrazioni previste dal Quirinale saranno molto sobrie.

Dall’agenda del Quirinale si nota la mancanza della Parata delle Forze Armate lungo i Fori Imperiali, gesto simbolico delle Festa del 2 giugno. Pure lo scorso anno causa Covid, la parata non si è svolta. Nessuna notizia nemmeno sulle Frecce Tricolori.

I festeggiamenti inizieranno martedì 1 giugno alle ore 18.30 al Palazzo del Quirinale. Per quella data è infatti previsto un Concerto in onore del Corpo Diplomatico eseguito dall’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia diretta dal maestro Jakub Hrůša, in occasione della Festa Nazionale della Repubblica.

Mercoledì 2 giugno invece alle ore 10 il Presidente della Repubblica deporrà all’Altare della Patria una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto.

Nel tardo pomeriggio invece alle ore 19, al Palazzo del Quirinale si terrà la cerimonia in occasione della Festa Nazionale della Repubblica. Si presume l’apertura dei Giaridni del Quirinale al pubblico (FONTE>>>>>).

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>