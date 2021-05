MALORE FATALE MUORE CAPORAL MAGGIORE DELL’ESERCITO

Roma, 28 mag 2021 – Lutto tra le forze armate napoletane. E’ deceduto infatti il Caporal Maggiore Capo Scelto con qualifica speciale Giuseppe Renis in servizio presso il Centro Ippico Militare di Agnano. Ex Lagunare con la passione per i cavalli.

Renis era voluto bene da tutti coloro che lo conoscevano. Era ritenuto un marito e padre esemplare. Sui social lo hanno ricordato i moltissimi amici che con lui hanno condiviso sia la vita quotidiana che l’esperienza nell’Esercito Italiano.

“Sabato ti ho fatto l’ultimo taglio di capelli, dice il suo barbiere…..

