CARABINIERI: è un obbligo la residenza negli alloggi di servizio per comandanti di reparto e delle stazioni? PRESENTATA INTERROGAZIONE

Roma, 29 mag 2021 – Carabinieri: interrogazione parlamentare di FdI su alloggi di servizio. Pubblichiamo un interessante intervento su infodivise.it. Finisce in parlamento il tema del presunto obbligo di residenza negli alloggi di servizio per comandanti di reparto e delle stazioni, sollevato dal Nuovo sindacato dei carabinieri (Nsc), anche in Emilia-Romagna.

Salvatore Deidda di Fratelli d’Italia ha infatti presentato un’interrogazione al ministero della Difesa per chiedere chiarimenti sulla norma e sul diritto per il militare titolare di alloggio di risiedere in un altro immobile, con conseguente possibile assegnazione della casa ad altro militare. L’articolo completo continua sul portale infodivise.it – clicca qui >>>

.