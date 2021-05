Roma, 30 mag 2021 – DA IERI E’ VISIBILE SU NOIPA L’IMPORTO DELLO STIPENDIO DI FINE GIUGNO. Come novita’ ci doveva essere l’importo annuo per la detassazione IRPEF degli stipendi fino a 28.000 euro lordi annui. Ma su questo aspetto qualcuno gia’ ci ha scritto che non trova nulla. Molto probabilmente l’importo della detassazione IRPEF sara’ pagato con cedolino a parte verso fine giugno.

.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>