L’arresto del boss Morabito. Le immagini in esclusiva della cattura in Brasile

Roma, 31 mag 2021 – Quando ha visto i carabinieri dall’oblò dell’aereo, ha detto “maledetti” come a conferma che ormai non avesse più scampo. Queste sono le prime immagini dell’arresto del boss della ndrangheta Rocco Morabito, catturato in Brasile dopo due anni di latitanza.

Scende da un piccolo aereo all’aeroporto di Brasilia. Lo aspettano i Carabinieri del Ros e del gruppo di Locri che lo hanno catturato al termine di una complessa operazione condotta assieme all’antidroga americana, all’Fbi, Interpol e polizia federale brasiliana. Morabito è uno dei narcotrafficanti più potenti del mondo, in stretto contatto con i cartelli colombiani e messicani.

Lo hanno preso assieme ad un altro latitante di ndrangheta, Vincenzo Pasquino. Morabito, considerato il “re della cocaina”, dopo oltre venti anni di latitanza era stato preso una prima volta nel 2019 ma era evaso dopo pochi mesi dal carcere di Montevideo.

Le forze speciali brasiliane lo hanno portato via a bordo di tre suv neri. Il luogo dove è stato trasferito Rocco Morabito «non sarà reso noto per la sicurezza del detenuto», hanno detto fonti del ministero della Giustizia brasiliano.

