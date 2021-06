2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA – RIPARTI ITALIA

Roma, 2 giu 2021 – S.I.A.M.O.-ESERCITO. Era il 2 giugno del 1946 quando con referendum istituzionale indetto per determinare la forma di governo dopo la fine della seconda guerra mondiale, “vinse” la Repubblica, “mandando in soffitta” la Monarchia. Per la prima volta in una consultazione politica nazionale votavano anche le donne, circa 13 milioni.

La festa della Repubblica è uno dei simboli patri italiani che quest’anno cade nei 100 anni del Milite Ignoto. Patria, libertà, unità, sacrificio, identità, le colonne portanti che oggi rievocano quel sacrificio e la volontà del popolo di reagire ad un guerra che devasto il mondo. Oggi come allora, abbiamo la necessità di reagire e ripartire. In occasione di questa doppia celebrazione ci auspichiamo che quelle parole che rappresentano ancora vividi ricordi, esprimano per tutti noi, quei valori a volte dimenticati spina dorsale della nostra Nazione e che dovranno essere la spinta per ripartire dopo questa pandemia.

E così come il Milite Ignoto non ha schieramento politico, identità sessuale, colore della pelle o fede religiosa, anche la nostra Repubblica nasce e vive da sempre sugli stessi principi di eguaglianza, ed a questi principi di eguaglianza su cui la Repubblica fonda le proprie radici, che torniamo a ribadire il nostro giuramento di fedeltà alla Repubblica in questo giorno.

Il SIAMO ESERCITO vuole festeggiare questo 2 giugno, ricordando oggi tutti coloro che si sacrificarono per la nostra amata repubblica, i caduti di ogni schieramento, i dispersi, chi ha versato il proprio sangue nelle missioni internazionali, chi diede la vita in servizio e chi oggi non trova ancora pace.

Anche quest’anno sarà un’Italia orfana della consueta parata militare che vedrà il solo passaggio delle Frecce Tricolori. È pertanto con un minuto di silenzio che iniziano i festeggiamenti di questo 2 giugno 2021, con la necessità di reagire e ripartire.

Il S.I.A.M.O. Esercito augura a tutti. Buon 2 Giugno a tutti, buona festa della Repubblica Italiana!

