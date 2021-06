Il Si.Na.G. non si ferma e costituisce anche in Calabria la Segreteria Regionale

Roma, 2 giu 2021 – Sarà il Primo Luogotenente Nocchiere di Porto Giuseppe ALTOMONTE, nominato Commissario Regionale, a guidare la Segreteria Regionale della Calabria, la quinta costituita del Sindacato Nazionale Guardiacoste, il sindacato dei militari appartenenti al Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera e della Marina Militare.

Il 1° Luogotenente Nocchiere di Porto/Furiere Contabile Giuseppe ALTOMONTE, vanta una lunga esperienza alle spalle, è in servizio dal 23 settembre 1989, giorno di inizio del corso di formazione presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto in qualità di allievo Furiere Contabile. E’ transitato nei ruoli dei Nocchieri di Porto nel 1993, dopo aver frequentato un corso di riqualificazione presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare di La Maddalena mantenendo però l’abilitazione di Contabile. Nel corso della sua carriera ha prestato servizio presso il Comando “Gruppo Navi ad Uso Locale” di Messina fino ad aprile del 1992 quando è stato trasferito sull’unità della Marina Militare “NAVE DANAIDE F 553” una corvetta della classe “MINERVA” di stanza presso la base di Augusta. Dopo il corso di riqualificazione ha prestato servizio presso la Capitaneria di Porto di Genova fino a maggio del 1997 quando è stato trasferito a Gioia Tauro per l’imminente elevazione al rango di Capitaneria dell’allora Ufficio Circondariale Marittimo. Presso la sede di Gioia Tauro ha rivestito il delicato incarico di Capo Sezione Economato e Logistica gestendo in modo impeccabile le talvolta esigue risorse che contraddistinguono spesso tali settori della Pubblica Amministrazione. Dal mese di settembre 2020 il 1° Luogotenente ALTOMONTE ha assunto l’incarico di Titolare delle Delegazione di Spiaggia di Palmi..

Il Primo Luogotenente Nocchiere di Porto Giuseppe ALTOMONTE sarà coadiuvato dai colleghi del nuovo Comitato Direttivo Regionale della Calabria e dal Direttore della Segreteria Regionale, C° 2ª Cl. Np. Francesco Antonio MARCHESE, in servizio presso la Capitaneria di Porto di Gioia Tauro (RC), il quale assolverà anche l’incarico di Commissario Regionale Vicario in caso di assenza e/o impedimento del Commissario Regionale.

Vengono istituite le Sezioni di Base aventi competenza per il personale dei Compartimenti Marittimi Reggio Calabria, Crotone, Vibo Valentia e Corigliano Calabro, individuando nel contempo i rispettivi responsabili che assumono la funzione di Commissari.

Nominati anche i membri del Comitato Direttivo Regionale della Calabria della Segreteria Regionale e dei Commissari Compartimentali delle Sezioni di Base

Il coordinamento delle relazioni con il personale femminile nell’ambito della regione Calabria è assunto dal Sc. 2ª cl. Np. Stefania CASCIO.

Roma, 02 Giugno 2021

