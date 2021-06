Aeronautica Militare: Situazione alloggiativa per il personale comandato di Missione.

Il personale che rientra da O.F.C.N. delle altre Forze Armate, per il dovuto periodo di quarantena, è alloggiato in strutture alberghiere, mentre il personale dell’Aeronautica Militare viene sistemato a Pratica di Mare presso strutture che già in passato abbiamo adeguatamente documentato come inidonee ad ospitare chicchessia, figuriamoci dei soldati che per servire la Patria hanno svolto un lungo periodo fuori dai confini nazionali, lontano dalle famiglie e sottoposti allo stress che è ben noto a tutti i militari.