GRANDE MARATONA BENEFICA – PATROCINIO DELL’ESERCITO E PARTECIPAZIONE DEL COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE DI SUPPORTO DI VERONA

Roma, 3 giu 2021 – La staffetta di seimila chilometri, “Run4Hope 2021 Massigen pro AIRC” è traducibile in “corsa per la speranza a favore dell’airc”, e si è svolta in Italia dal 22 al 30 maggio 2021 per sostenere la ricerca contro i tumori infantili .



Non nasconde la sua soddisfazione il generale di Corpo d’Armata Massimo Scala , paracadutista per il successo della grande maratona benefica proposta dall’AIRC, per alimentare la ricerca e la speranza.

Diciannove regioni, 153 tappe in 173 tra le principali città d’Italia e migliaia di piccoli paesi di provincia, oltre 400 società sportive e gruppi, per più di 3.000 staffettisti iscritti, hanno percorso oltre 6.000 chilometri. L’Esercito Italiano ha fornito il proprio patrocinio.

Grazie anche alla partecipazione dei reparti dipendenti dalle Forze Operative Terrestri di Supporto, che hanno preso parte da Nord a Sud alla parte podistica e al supporto logistico, è già stata superata la quota di 35.000 Euro, che verrà devoluta, unitamente ai fondi che saranno raccolti anche nei prossimi giorni, all’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC).

La tappa più lunga è stata organizzata in Veneto: domenica 30 maggio, infatti, la Verona-Bassano del Grappa ha visto gli staffettisti percorrere 114 km.

L’arrivo della prima tappa veneta in Piazza Bra a Verona ha visto la la campionessa olimpica di salto in alto ai giochi di Mosca del 1980, Sara Simeoni, accogliere gli staffettisti del Comando e del Reparto Comando del COMFOTER di Supporto (FONTE>>>>>).

