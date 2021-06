La mamma è in ospedale, carabiniere ospita in casa i suoi figli

Roma, 3 giu 2021 – Il protagonista è palermitano e da circa 20 anni lavora fuori sede: per l’Arma è “uno dei cinque migliori Comandanti di stazione d’Italia del 2020”. Per lui c’è anche la proposta per il Cavalierato della Repubblica.

La storia risale al marzo del 2020, a raccontarla è l’agenzia Dire: la donna viene portata in ospedale in piena notte, i medici segnalano la presenza dei bambini (fratello e sorella) e a quel punto il comandante della stazione dei carabinieri decide di accoglierli sotto il proprio tetto in attesa che le condizioni della madre migliorino. E’ servita una settimana per far ristabilire e dimettere la mamma: sette giorni nei quali tra i due piccoli ospiti e la famiglia di Latino si crea un legame che dura ancora oggi.

“Un gesto che denota grande sensibilità – commenta il tenente colonnello Angelo Gerardi, comandante della Compagnia di Chiavari, da cui dipende la Stazione di Cicagna -. Viviamo un periodo difficile e il compito dell’Arma è stare accanto alla gente che soffre” (FONTE>>>>>).

