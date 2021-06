Decreto Brunetta: come cambia la Pubblica amministrazione. Il rafforzamento della capacità amministrativa e le misure organizzative per l’attuazione del Pnrr. Cosa prevede il decreto 

Roma, 5 giu 2021 – ATTO DOPO ATTO, SEMBRA CHE SI CONCRETIZZI UNA VISIONE TIPO PRIVATISTICA DELLA P.A..

SEGUE AGI – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta e del Ministro della giustizia Marta Cartabia ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per l’efficienza della giustizia

. Il decreto segue quelli già approvati, relativi alla governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e alla semplificazione, e costituisce cosi’ il terzo pilastro dell’assetto normativo che consentirà la piena attuazione del Piano. Le norme introdotte definiscono percorsi veloci, trasparenti e rigorosi per il reclutamento di profili tecnici e gestionali necessari e pongono le premesse normative per la realizzazione delle due riforme trasversali previste dal Pnrr: la pubblica amministrazione e la giustizia

