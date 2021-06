FESI 2020, ultime novità: velocizzare le procedure di pagamento PER IL 2021. A CHIEDERLO E’ IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, 5 giu 2021 – E IL PAGAMENTO DEL FESI DELLE ALTRE FORZE? Per il FESI ognuno va da se. Sono provvedimenti settoriali e non legati ad altri Ministeri. Quindi ognuno ha le sue risorse economiche stanziate e ognuno lo paga appena puo’. Per le FF.AA. di solito il pagamento e’ avvenuto a settembre, ad agosto e ultimamente ci riescono per il mese di luglio.

L’ideale sarebbe pagarlo per tutti con la mensilità di giugno, viste anche le prossime ferie estive di tutto il personale.

Ma vediamo il comunicato sul FESI del Sindacato SILP-CGIL che riguarda il personale della Polizia di Stato.

Il Dipartimento della pubblica sicurezza ha terminato la raccolta dei dati inerenti le prestazioni di lavoro che daranno diritto a “Produttività collettiva” e altre fattispecie previste dal Fondo efficienza servizi istituzionali anno 2020. A breve verrà convocata la riunione dipartimentale con le OO.SS. per la definizione dell’intesa propedeutica alla firma dell’Accordo con il Ministro dell’Interno, a cui seguirà la procedura per il pagamento degli emolumenti al personale. Abbiamo ribadito come Silp Cgil al Dipartimento la necessità di velocizzare il più possibile le procedure al fine di corrispondere il dovuto quanto prima. (SILP-CGIL).



