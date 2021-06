NSC: una delegazione della Segreteria Nazionale e Regionale del Veneto, visitava il 4′ Battaglione Carabinieri Veneto.

Mestre, 4 giu 2021 – In contemporanea con la visita alle caserme milanesi, una delegazione della Segreteria Nazionale e Regionale, visitava il 4′ Battaglione Carabinieri Veneto. La delegazione composta dal Segretario Nazionale Davide Fabio Blandini, del Segretario Regionale Veneto Gennaro Del Sorbo e del Responsabile Nazionale in materia di Medicina Legale e Pensionistica Ciro Inguì ha incontrato il Comandante, dopodiché, come di consueto si è intrattenuta con i colleghi per dare loro le informazioni richieste.

Un incontro che rappresenta un ulteriore passo avanti nella costruzione di un futuro migliore in materia di tutela dei diritti dei Carabinieri e nel quale sono state portate avanti le istanze di NSC.

Massimiliano Zetti

Segretario Generale del Nuovo Sindacato Carabinieri

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>