Istituzione della Croce commemorativa per la partecipazione a operazioni di concorso alla sicurezza internazionale fuori dal territorio nazionale.

Roma, 6 giu 2021 – Decreto ministeriale 15 maggio 2021. Il Ministro della Difesa, con Decreto del 15/5/2021, ha istituito la Croce commemorativa, con nastrino e diploma, per le benemerenze acquisite dal personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché da selezionato personale straniero benemerito dello Stato italiano, che, con alto senso del dovere e della responsabilità, elevato spirito di sacrificio e irreprensibile comportamento disciplinare, ha partecipato a operazioni di concorso alla sicurezza internazionale, al di fuori del territorio nazionale, ovvero è stato assegnato presso sedi di “Comando e Controllo” o supporto logistico dell’operazione, dislocate al di fuori del territorio nazionale, in base ad accordi bilaterali o multilaterali, per conto dell’ONU, della NATO e dell’Unione Europea, che non sono già state riconosciute utili per il conferimento di altra croce commemorativa nazionale.

SEGUE DECRETO ORIGINALE FIRMATO.

