Pubblica Amministrazione: non esiste uno scivolo Brunetta (sulle pensioni)

Roma, 6 giu 2021 -NESSUN INCENTIVO ALL’ESODO PENSIONISTICO. Se si decide di andare in pensione, ci si va con le solite regole. QUINDI SI TRATTA DI UNA NUOVA INNOVAZIONE DELLA P.A. MA SENZA INCENTIVARE LE FUORIUSCITE. Quindi si all’assunzione di nuove leve, ma le fuoriuscite non saranno per ora incentivate. E se lo si fara’ mai, si trattera’ soltanto di un meccanismo volontario di incentivi all’esodo, riferito peraltro solo a casi di dipendenti vicini all’età pensionabile o con professionalità non adeguate a cogliere la sfida dell’innovazione tecnologica.

MA VEDIAMO IL COMUNICATO UFFICIALE pubblicato sul portale della funzione pubblica.

Fonte: P.A.

Non c’è e non è mai esistito uno “scivolo Brunetta”. Le notizie che fanno riferimento a questa possibilità non rispondono ad alcuna proposta del ministro o del governo.

Nelle linee programmatiche presentate alle Camere il 9 marzo scorso c’era soltanto un richiamo alle necessità di ricambio generazionale nella Pubblica amministrazione e all’ipotesi di un meccanismo volontario di incentivi all’esodo, riferito peraltro solo a casi di dipendenti vicini all’età pensionabile o con professionalità non adeguate a cogliere la sfida dell’innovazione tecnologica. (P.A.)