Attacco terroristico in atto, ma è una simulazione

Roma, 7 giu 2021 – C’è un’attacco terroristico, ma è per finta. Dal 24 maggio al 1 giugno 2021 ha avuto luogo l’esercitazione denominata “Caldarium Effort” per perfezionare le capacità degli operatori CIMIC, del battaglione del Multinational Cimic Group di Motta, a pianificare e condurre attività di cooperazione civile-militare in uno scenario di difesa collettiva degli spazi dell’Alleanza Atlantica.

L’esercitazione di tipo LIVEX (live exercise) e CPX (command post exercise) si è svolta tra Motta di Livenza, in provincia di Treviso, e l’area addestrativa di Caldaro in provincia di Bolzano. Gli specialisti CIMIC, della Caserma Mario Fiore, hanno simulato uno scenario che prevedeva l’intervento della NATO a difesa di uno stato membro, vittima di attacchi terroristici.

