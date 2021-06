Foti – Cocer: Graduati e Volontari dell’Esercito “figli di un Dio minore”.

Roma, 7 giu 2021 – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Buongiorno a tutti i colleghi d’Italia del ruolo Graduati e Volontari dell’Esercito. Giovedì 3 giugno 2021 il Cocer Esercito ha incontrato il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito presso l’aula Diaz a Roma.

Nel corso dell’incontro nel mio intervento ho riportato quanto segue:

Va evidenziato che il ruolo dei Graduati se non avrà sbocchi di carriera automatici rischia – con la Legge 244/2012 – una stagnazione economica, previdenziale, di invecchiamento del personale e soprattutto professionale.

Considero un grave errore non aver consentito a tutti gli ex 958 aventi diritto negando a quest’ultimo un concorso bis fino ad esaurimento posti del precedente concorso straordinario oltre ad aver perso i soldi già stanziati.

Solo un riordino delle carriere a doppio binario uno veloce a concorso e l’altro ad anzianità transitando in ruoli superiori in automatico possono spingerci fuori dalla stagnazione professionale ed economica.

Dal punto di vista dell’impiego come avviene con l’attuale pubblicazione dei servizi interni di caserma la 2938 del 2016 (peggiore della precedente edizione) va sicuramente aggiornata poiché non tiene conto del decreto legislativo sul riordino delle carriere del 29 maggio 2017 n.94, all’articolo 1 commi 5,6, e 7’. La normativa citata prevede, infatti, che ai militari delle varie categorie rivestenti il grado apicale, è attribuita una qualifica speciale che comporta l’assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all’anzianità posseduta.

Nello specifico tale previsione riguarda coloro che:

a) ricoprono incarichi di maggiore responsabilità;

b) sono diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza;

c) assolvono, in via prioritaria funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità dell’attività svolta.

In materia d’impiego ad esempio rispetto al ruolo dei Sergenti che vengono professionalmente contraddistinti al ruolo dei Graduati anche se entrambi appartengono allo stesso ruolo esecutivo figli della legge 195/95 la stessa considerazione non avviene tra la categoria dei Graduati e la categoria dei Militari di Truppa contraddistinti di fatto dall’articolo 627 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo del 15 marzo 2010, inquadra il personale in quattro categorie gerarchicamente ordinate tra loro : Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Militari di truppa.

Sulla questione della nomenclatura dei gradi abbiamo discusso a lungo in occasione dei correttivi sul riordino alla fine si è rilevato un nulla di fatto, la stessa cosa con le differenze di trattamento sulla croce d’anzianità d’oro fino al grado di sergente e d’argento per i Graduati dulcis in fundo per il nostro ruolo non è prevista nemmeno la mauriziana.

Siamo il ruolo più esposto professionalmente al rischio della vita e della salute, abbiamo contribuito alla valorizzazione del nostro paese in cambio veniamo emarginati dal punto di vista della valorizzazione professionale con interventi come quelli precedente citati a costo zero per l’amministrazione che non vengono risolti.

A questo punto inizio a pensare che si tratta semplicemente di un problema di carattere culturale che non giova sicuramente al benessere del personale.

Restiamo fiduciosi che il nuovo Capo di Stato Maggiore dell’Esercito in tempi brevi evitando lunghi tavoli tecnici che non ci portano da nessuna strada ponga in essere ogni iniziativa utile per ridare dignità professionale al nostro ruolo negli ultimi tempi trascurato ed emarginato.

Roma 7 giugno 2021

Il delegato Nazionale del Cocer Interforze Sez Esercito Girolamo Foti (X-XI-XII mandato)

