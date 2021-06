PERSONALE POLIZIA DI STATO: FESI il 9 giugno incontro con l’Amministrazione: bisogna pagare entro luglio

Roma, 7 giu 2021 – QUESTA LA NOTA DIFFUSA DAL SINDACATO SILP-CGIL. Si informa che mercoledì 9 giugno si terrà l’incontro tra Amministrazione e OOSS per la definizione dell’Accordo sul FESI anno 2020. Il protrarsi dei tempi sembra sia stato originato dal ritardo nel caricamento, da parte di Uffici periferici, dei dati inerenti le prestazioni di lavoro che daranno diritto a “Produttività collettiva” e altre fattispecie previste dal Fondo efficienza. Si auspica quindi un’unità di intenti di tutte le OOSS volta alla destinazione delle risorse su istituti che non implichino nuove ricognizioni in modo da poter concludere la trattativa e dare subito corso alla firma dell’intesa.

Così facendo si dovrebbe riuscire ad assicurare il pagamento degli emolumenti ai colleghi entro il mese di luglio. Vigileremo sul rispetto dei tempi. (Fonte SILP-CGIL).



