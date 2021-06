Strade Sicure: cambio in Puglia e Basilicata

Roma, 7 giu 2021 – ​Passaggio di consegne del Comando del Raggruppamento “Puglia e Basilicata” nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure” tra il 9° Reggimento Fanteria e l’11° Reggimento Genio Guastatori.

Nel corso di un back brief in modalità videoteleconferenza al quale ha partecipato il Comandante delle Forze Operative Sud, Generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tota, il Colonnello Luca Carbonetti Comandante cedente, ha illustrato il bilancio dei sei mesi di attività operative condotte in Puglia e Basilicata.

Gli oltre 500 uomini e donne dell’Esercito Italiano garantiscono giornalmente la sicurezza nella città di Bari, presso le principali piazze, la stazione ferroviaria e il porto.

E’, inoltre, assicurato, il servizio di sorveglianza al Centro di accoglienza e richiedenti asilo (C.A.R.A.) e al Centro di permanenza per il rimpatrio (C.P.R.) del capoluogo pugliese, al C.A.R.A. di Borgo Mezzanone (FG) e al C.P.R. di Palazzo San Gervasio (PZ). Il dispositivo è integrato con una componente dell’Aeronautica Militare per il controllo dell’aeroporto di Bari, dell’hotspot di Taranto e con un nucleo della Brigata Marina “San Marco” che assicura il controllo presso il C.A.R.A./C.P.R. di Restinco in provincia di Brindisi.

Nei sei mesi appena trascorsi, estremamente impegnativi, la crisi epidemiologica ha determinato un costante aumento delle attività di controllo con oltre 3mila pattuglie, oltre 24mila persone identificate, numerosi veicoli controllati, 350 fermi per diverse tipologie di reato che hanno portato a 3 arresti e 27 denunce a piede libero, cui si aggiungono numerosi interventi in soccorso di cittadini colti da malore o vittime di incidenti stradali.

Durante gli interventi congiunti con le Forze dell’Ordine sono state sequestrate armi da fuoco, munizioni ed un considerevole quantitativo di sostanze stupefacenti. Tali risultati sono stati raggiunti grazie alla professionalità ed allo spirito di sacrificio delle donne e degli uomini del 9° Reggimento Fanteria e della componente interforze che, attraverso il loro silenzioso e diuturno lavoro, perfettamente integrati con le forze di polizia, operano a supporto e al servizio del Paese.

Il Comandante del COMFOP SUD, Generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tota, nel corso del suo intervento si è complimentato con il Colonnello Luca Carbonetti e con tutto il personale del 9° Reggimento Fanteria per l’ottimo lavoro svolto, meritando l’apprezzamento della popolazione e di tutte le Autorità e Istituzioni locali con i quali si sono interfacciati nei sei mesi del mandato.

Il Generale Tota ha poi rivolto gli auguri di buon lavoro al Colonnello Simone Gatto e all’11° Reggimento Genio Guastatori, confermando che potranno sempre contare sul supporto e sul sostegno del COMFOP SUD (esercito.difesa.it).

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>