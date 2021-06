SINDACATO ITAMIL ESERCITO: AUGURI A TUTTI I VOLONTARI DELL’ESERCITO TRANSITATI IN SERVIZIO PERMANENTE

Roma, 8 giu 2021 – Riceviamo e pubblichiamo. SINDACATO ITAMIL ESERCITO: I FATTI DIMOSTRANO CHE SIAMO STATI IN PRIMA LINEA IN DIFESA DEI VOLONTARI DELL’ESERCITO.

Dalla nascita del Sindacato ITAMIL ESERCITO siamo stati in prima linea in difesa dei nostri Volontari per lottare contro il precariato e scongiurare ulteriori ritardi per il passaggio in servizio permanente in particolare per i colleghi della prima e seconda immissione 2013.

Abbiamo difeso i nostri Volontari con ogni mezzo utile alla nostra causa attraverso la posta certificata indirizzata al vertice militare dell’Esercito, in diretta live su Facebook abbiamo organizzato un convegno tematico interamente dedicato a tutti i Volontari dell’Esercito grazie al circuito televisivo “Militar Tv” dal parlamento grazie all’On. Paolo Russo con l’atto Camera n. 4-08446 e il Senatore Urraro con l’atto Senato n. 4-04878 hanno fatto da eco alle nostre richieste portando la voce dei Volontari all’interno dei palazzi. L’articolo di ITAMIL continua qui >>>

.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>