POLIZIA DI STATO / Fondo Efficienza Servizi Istituzionali anno 2020, raggiunta l’intesa propedeutica alla firma dell’accordo.

Roma, 9 giu 2021 – Nella mattinata odierna si è tenuta la riunione, in videoconferenza, tra le OO.SS. e una delegazione dell’Amministrazione – rappresentata dal direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali – per il raggiungimento dell’intesa propedeutica alla firma dell’Accordo per l’utilizzazione delle risorse previste dal Fondo per l’efficienza servizi istituzionali anno 2020, personale della Polizia di Stato.

Ma vediamo le ultime news direttamente dal comunicato stampa congiunto SILP-CGIL UI-POLIZIA.

