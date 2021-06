Transito in servizio permanente dei VFP4 in rafferma. Comunicato

Roma, 9 giu 2021 – A cura dei delegati del Cocer Esercito categoria Graduati e Militari di Truppa Francesco Gentile e Antonino Duca. Da qualche giorno circolano notizie in merito al transito in servizio permanente dei Volontari in Ferma Prefissata quadriennale in rafferma. Una splendida notizia per tutti i nostri colleghi che attendevano questo momento da anni.

Come è ben noto, la felicità è fatta di ombre ed ecco spuntare dal nulla tanti sedicenti paladini della giustizia che si arrogano la paternità del provvedimento che ha permesso e che permetterà di non lasciare indietro nessuno.

A tal proposito, e a onor del vero, è giusto e doveroso fare chiarezza: la “ripartizione transitoria delle dotazioni organiche dei volontari in servizio permanente e dei volontari in ferma prefissata e in rafferma” non nasce oggi, bensì nel 2019, con il provvedimento correttivo al riordino dei ruoli (art.9 del decreto legislativo n. 173).

La disposizione normativa, voluta fortemente dalla Rappresentanza Militare e soprattutto dalla categoria dei Graduati, era già stata pubblicizzata in sede di approvazione ma bisogna, di tanto in tanto, fare un refresh.

Nessuno vuole fare polemica, tuttavia corre l’obbligo di puntualizzare l’ovvio.

L’occasione è dunque propizia per rinnovare i più sentiti auguri ai nostri neo colleghi Graduati, confidando che, adesso con procedure cristallizzate, si possano contenere i tempi di attesa, ad oggi troppo lunghi, affinché i nostri colleghi in rafferma aspettino il meno possibile e possano avere la soddisfazione professionale che meritano.

Roma, 09 giugno 2021

I delegati del Cocer Esercito categoria Graduati e Militari di Truppa

Francesco Gentile

Antonino Duca

.

