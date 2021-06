Insulti e sputi a carabiniere donna ad un posto di controllo. Oggi succede anche questo.

Segue articolo di stampa. Una donna carabiniere sarebbe stata aggredita da parte di alcuni uomini fermati in pattuglia a un posto di controllo ad Arcidosso. Da quanto appreso l’avrebbero offesa e poi aggredita anche fisicamente alcuni uomini, probabilmente di origine straniera, che erano in auto ubriachi. La donna e il suo collega avrebbero ricevuto sputi dopo il rifiuto di esibire i documenti. Per ristabilire l’ordine sono dovute intervenire altre due pattuglie. gonews.it