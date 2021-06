Roma, 11 giu 2021 – L’ammiraglio Giuseppe De Giorgi, ex capo di Stato Maggiore della Marina dal 2013 al 2015, ha rivolto un appello a Parlamento e Governo affinché affrontino le difficoltà che sta affrontando la Forza Armata.

“La Marina Militare sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua storia post-bellica – si legge in una nota di De Giorgi – Nel Secolo Marittimo, la Marina è ancora paradossalmente di gran lunga la più piccola fra le nostre Forze Armate, peraltro con organici in continua riduzione, ormai sotto la massa critica minima per garantire la necessaria efficacia operativa e adeguati livelli di efficienza” (FONTE>>>>>).

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>