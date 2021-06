Carabinieri Nas: 1.297 ambulanze verificate, 160 non regolari e 9 sequestri

Roma, 14 giu 2021 – Su 1.297 ambulanze impiegate in servizi di emergenza-urgenza sanitaria e nel trasporto di infermi, i Carabinieri dei Nas hanno individuato 160 mezzi non regolari, procedendo al sequestro di 9 per un valore di 500mila euro. La campagna di verifiche a livello nazionale svolta dai Carabinieri dei Nas, d’intesa con il ministero della Salute, ha prodotto anche la contestazione di 52 violazioni penali e 113 amministrative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro…..

CONTINUA A LEGGERE ILSOLE24ORE.COM>>>>>

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>