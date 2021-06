Incidente in moto: muore Maresciallo dei carabinieri, grave la compagna

Roma, 14 giu 2021 – Una domenica in sella alla moto per una gita in montagna, in Val Pusteria. Un giorno da trascorrere spensierato con la compagna, si è trasformato in tragedia. A perdere la vita in uno scontro in moto per il maresciallo maggiore in servizio alla stazione di Oppeano (Verona) Valerio Caridi, appassionato motociclista.



Coinvolti più veicoli, la moto distrutta, un furgone ribaltato su un fianco, quattro feriti e il decesso del maresciallo maggiore. Ricoverata in gravi condizioni all’ospedale la compagna che viaggiava sulla motocicletta Kawasaki assieme a lui (FONTE>>>>>).

