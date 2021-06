Roma, 14 giu 2021 –

Si e' svolto il giorno 11 giugno 2021 Castelfranco Emilia, il Seminario sulla Difesa Disciplinare per aumentare le capacità difensive e tutelare tutti i Militari. Organizzato dal SILMM, Sindacato Lavoratori Militari Marina, in collaborazione con il Team Tutela e Consulenza Legale e Disciplinare del Nuovo Sindacato Carabinieri. Insieme per le giuste tutele dei diritti di ogni Militare Italiano.