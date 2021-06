Tragedia nell’Arma, appuntato si toglie la vita nel comando provinciale di Ferrara

Roma, 15 giu 2021 – Nel pomeriggio di ieri, lunedì 14 giugno, una grande tragedia ha colpito l’Arma dei Carabinieri di Ferrara.

Un appuntato di 51 anni, G.T., si è tolto la vita rivolgendo contro sé stesso l’arma d’ordinanza mentre si trovava nella sede del comando provinciale, in via del Campo.