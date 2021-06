Rinnovo del contratto dei militari e statali in generale: SE NON C’E’ UNA ACCELERAZIONE SI SALTA A SETTEMBRE? E sempre che tutto vada bene!

Roma, 16 giu 2021 – PREVISTO PER OGGI 16/6 ORE 11,00 UN NUOVO INCONTRO TRA I SINDACATI E L’ARAN SU CONTRATTO PERSONALE CIVILE DELLO STATO. Si tratta di un nuovo ed ennesimo incontro per la prosecuzione della trattativa sul rinnovo del contratto triennio 2019/21 di interesse del personale Comparto Funzioni Centrali (Ministeri, Personale civile dello Stato).



Questi incontri sono interessanti anche per capire la nostra situazione come militari, poiche’ se non va avanti il contratto dei civili, anche il nostro – per ora – rimane arenato.

Certo il contratto dei militari e’ svincolato da quello del personale civile. In qualsiasi momento ci potrebbe essere una svolta. Ma non vediamo le basi per una veloce approvazione. Quanto bisogna aspettare ancora?

Un contratto scaduto ormai da quasi tre anni, e il 1 gennaio 2022 entriamo in vigenza del prossimo contratto di lavoro.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>