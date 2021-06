Roma, 17 giu 2021 – E’ GIA’ VISIBILE SUL PORTALE NOIPA, AREA RISERVATA, IL CEDOLINO IN PDF DELLO STIPENDIO DI GIUGNO 2021. La valuta/esigibilita’ e’ per mercoledi 23 giugno. Novita’ particolari non dovrebbero esserci, tranne casi specifici e per pochi.

